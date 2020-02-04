Göztepe’den Elazığ’a ‘bir atkı bir oyuncak’

Elazığ'da 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında, tüm ülke tek yürek bölgeye yardım kampanyaları düzenledi. Türk Kızılay İzmir Şubesi de depremden etkilenen çocuklar için Göztepe-Beşiktaş maçında toplanılan atkı, bere, eldiven ve oyuncakları Elazığ'a getirerek Elazığsporlu futbolcu ve teknik ekiple birlikte miniklere dağıttı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, "Geçtiğimiz ay Göztepe-G.Saray maçında birçok kışlık ürün toplamıştık. Deprem sonrasında Göztepe- Beşiktaş maçında depremzedeler için 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesiyle de birçok kışlık ürün toplandı. Deprem bölgesini ziyaret ederek ürünleri ve oyuncakları kardeşlerimize teslim ettik" dedi.