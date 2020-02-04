Elazığ'da 6.8 şiddetindeki deprem sonrasında, tüm ülke tek yürek bölgeye yardım kampanyaları düzenledi. Türk Kızılay İzmir Şubesi de depremden etkilenen çocuklar için Göztepe-Beşiktaş maçında toplanılan atkı, bere, eldiven ve oyuncakları Elazığ'a getirerek Elazığsporlu futbolcu ve teknik ekiple birlikte miniklere dağıttı. Türk Kızılay İzmir Şubesi Başkanı Kerem Baykalmış, "Geçtiğimiz ay Göztepe-G.Saray maçında birçok kışlık ürün toplamıştık. Deprem sonrasında Göztepe- Beşiktaş maçında depremzedeler için 'Bir Atkı Bir Oyuncak' projesiyle de birçok kışlık ürün toplandı. Deprem bölgesini ziyaret ederek ürünleri ve oyuncakları kardeşlerimize teslim ettik" dedi.
Göztepe’den Elazığ’a ‘bir atkı bir oyuncak’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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