Hayatını kızına borçlu

Bornova’da ailesiyle yaşayan Mehmet Özdemir, bir anlık bunalım sonucu kendini astı. Babasını o halde gören F.N.Ö. sandalyeye çıkıp ipi keserek babasının hayatını kurtardı.

zmir'in Bornova ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki Mehmet Özdemir, girdiği bunalım sonucu oturduğu evin salonunda iple kendisini asarak canına kıymak istedi. Özdemir ipi boynuna geçirirken, mutfağa gitmek için odasından çıkan kızı F.N.Ö, babasını salonda intihar ederken gördü. Mutfaktan aldığı bıçakla koşarak babasının boynundaki ipi kesen F.N.Ö. durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Özdemir'in hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.Işıkkent Zafer Mahallesi 4291 Sokak'ta önceki akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Bornova Evrenesoğlu Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi F.N.Ö. kardeşi ile birlikte evlerinde oturduğu sırada su içmek için mutfağa gitti. Küçük kız bu sırada babası Mehmet Özdemir'in kendisini salonun giriş kapısındaki kolona astığını görünce şoka girdi. Koşarak mutfakta bıçak alan F.N.Ö, sandalyeye çıkıp babasının asılı olduğu ipi kesti.Babasını bulunduğu yerden indirdikten sonra komşularına haber veren F.N.Ö, bu arada da polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve 112 sağlık görevlileri Mehmet Özdemir'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulans ile Konak'taki Tepecek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan iki çocuk babası Özdemir'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildiKüçük kızı yakınlarının da bir an olsun yalnız bırakmadığı öğrenilirken, "Babam yaşasın ben başka bir şey istemiyorum" diye sürekli ağladığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.Yeni Asır'a konuşan küçük F.N.Ö, "O an babamı görünce ilk önce ne yapacağımı şaşırdım ama hemen ipi kesmek aklıma geldi. Babamı ölümden kurtardığın için çok mutluyum. Bundan sonra tek isteğim bir an önce sağlığına kavuşması" dedi. Eşini hastanede bekleyen Neşe Özdemir, "Kızım Fatma Nur babasını kurtardı. İyi ki o an evdeydi. Allah razı olsun kızımdan" dedi.FATİH ŞENDİL