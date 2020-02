İki annenin kanser zaferi

İzmir'de bebeği Poyraz’ı emzirirken memesinde kitle fark eden Ayşegül Süyür’e kanser teşhisi konuldu. İki çocuk annesi Derya Eren ise zehirlenme şüphesiyle gittiği hastanede kötü haberi aldı. Her iki kadın da moral ve sevgiyle hastalığı yendi

zmir'de oğlu Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde kitle fark eden üç çocuk annesi Ayşegül Süyür (39), şimdilerde kanseri atlatmanın mutluluğunu yaşıyor. 8 aylık tedavi sürecinde en büyük ilacının çocuklarının sevgisi olduğunu belirten Süyür, "Moral ve sevgi her şeyi aşıyor. İnsanlar hayatı sevsin, sorunları kafaya takmasın. Böyle hayat çok daha güzel" dedi.Menemen'de yaşayan Ayşegül Süyür, Osmancan (9) ve Ecrinsu'nun (5) ardından üçüncü çocuğu Poyraz'ı 20 Aralık 2017'de kucağına aldı. Üç çocuğu ve eşi Mahir (33) Süyür ile mutlu bir hayat süren kadının yaşamı, bir yaşına giren Poyraz'ı emzirirken sağ memesinde bir kitle fark etmesiyle alt üst oldu. 8 ay önce meme kanseri tanısı konulan ve hem tedavi görmesi hem de ameliyat olması gerektiği söylenen Süyür, Kent Onkoloji Merkezi'ne başvurdu.Sağ memesinde 6.5 cm çapında kitle bulunan Süyür'e, Medikal Onkoloji'den Doç. Dr. Gürbüz Görümlü'nün takibinde Mayıs 2019'a dek 16 kür kemoterapi verildi. Ardından 11 Ekim'de Prof. Dr. Ömer Harmancıoğlu tarafından ameliyat edilen Süyür, ışın tedavisinin de tamamlanmasıyla hastalığı yendi. Yüzü gülen 3 çocuk annesi Ayşegül Süyür, kanser tedavisi gören hastalara sevgiyle zorlukların üstesinden gelebilecekleri mesajını verdi. Süyür, "Tanıyı alınca 'niye ben?' demedim. Herkesin başına gelebileceğini düşündüm ama endişelerim de oldu. En büyük ilacım, sevgi kaynağı çocuklarım ve eşimin desteğiydi. Moral ve sevgiyle her şey daha kolay aşılıyor. İnsanlar hayatı sevsin, sorunları kafaya takmasın. Ben artık her şeyi sorun etmiyorum. Hayat böyle daha güzel" diye konuştu.İzmir'de gıda zehirlenmesi sonucu yattığı hastanede nadir görülen apendiks kanseri teşhisi konulan iki çocuk annesi Derya Eren (41), gördüğü tedaviler ve azmiyle hastalığı iki kez mağlup etti. Derya Eren, 3 yıl önce çocuklarıyla bir restoranda yediği dönerden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Tepecik Eğitim Hastanesi'nde tedavi altına alınan kız çocukları kısa sürede iyileşirken, anne Derya Eren'in sağlık durumu ise kötüye gitti. Ayrıntılı tetkiklerde Eren'in kalın bağırsağında kitle tespit eden doktorlar, bağırsağının bir kısmını ameliyatla aldı. Kemoterapi de gören kadın tam iyileştim derken hastalığın tekrarlaması üzerine bu kez Dokuz Eylül Hastanesi'nde ikinci ameliyatı oldu. Bu süreçte kanser hastalarına destek olmak için kurulan 'Kanserle Dans Derneği' ile tanışan Eren'in hayatı değişti. Etkinlilere katılan, psikolojik destek alan Eren, eşinin ve çocuklarının da sevgi ve ilgisiyle zor günleri aştı.