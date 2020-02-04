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İzmir'de korkutan ! AFAD, Kandilli son depremler...

İzmir'de korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

04.02.2020, 11:01

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte Kandilli son depremler listesi...

AFAD'da yer alan verilere göre saat 09:13'te Ege Denizi'nde Çeşme açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İzmir'den de hissedildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

2020.02.04 10:33:28  39.0442   27.8568        9.5      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 10:21:37  39.0833   27.7545       10.6      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 10:21:07  39.0712   27.8252       12.1      -.-  1.5  -.-   ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA)                        İlksel
2020.02.04 10:16:20  39.0460   27.8673        6.5      -.-  1.8  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 10:09:54  38.9648   27.8567        9.8      -.-  1.3  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.04 10:09:19  38.9782   27.8198       10.8      -.-  1.7  -.-   MEDAR-AKHISAR (MANISA)                            İlksel
2020.02.04 10:05:39  38.4330   39.2555        5.4      -.-  2.1  -.-   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         İlksel
2020.02.04 10:04:12  39.0367   27.8540       18.8      -.-  1.7  -.-   MUSALAR-AKHISAR (MANISA)                          İlksel
2020.02.04 09:50:10  38.9828   27.8657        7.2      -.-  2.4  -.-   KARABORKLU-AKHISAR (MANISA)                       İlksel
2020.02.04 09:47:24  38.2867   42.7865        8.2      -.-  2.0  -.-   TORELI-GEVAS (VAN)                                İlksel
2020.02.04 09:27:09  40.3103   28.4182       11.2      -.-  2.2  -.-   AKCASUSURLUK-KARACABEY (BURSA)                    İlksel
2020.02.04 09:21:41  38.3287   38.9248       22.5      -.-  1.7  -.-   KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA)                        İlksel
2020.02.04 09:13:29  38.4472   25.5167       18.1      -.-  3.5  3.4   EGE DENIZI                                        İlksel
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