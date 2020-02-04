İzmir'de korkutan deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre İzmir Çeşme açıklarında 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kısa süreli paniğe neden oldu. İşte Kandilli son depremler listesi...

AFAD'da yer alan verilere göre saat 09:13'te Ege Denizi'nde Çeşme açıklarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem İzmir'den de hissedildi. KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 2020.02.04 10:33:28 39.0442 27.8568 9.5 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:21:37 39.0833 27.7545 10.6 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:21:07 39.0712 27.8252 12.1 -.- 1.5 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:16:20 39.0460 27.8673 6.5 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:09:54 38.9648 27.8567 9.8 -.- 1.3 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:09:19 38.9782 27.8198 10.8 -.- 1.7 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 10:05:39 38.4330 39.2555 5.4 -.- 2.1 -.- DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2020.02.04 10:04:12 39.0367 27.8540 18.8 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 09:50:10 38.9828 27.8657 7.2 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel 2020.02.04 09:47:24 38.2867 42.7865 8.2 -.- 2.0 -.- TORELI-GEVAS (VAN) İlksel 2020.02.04 09:27:09 40.3103 28.4182 11.2 -.- 2.2 -.- AKCASUSURLUK-KARACABEY (BURSA) İlksel 2020.02.04 09:21:41 38.3287 38.9248 22.5 -.- 1.7 -.- KARAHUSEYIN-KALE (MALATYA) İlksel 2020.02.04 09:13:29 38.4472 25.5167 18.1 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel