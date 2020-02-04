Pastane sektörü köklü bir ismi uğurladı

İzmir’in pastane denildiğinde adı akla gelen markalarından Lozan Pastanesi’nin sahibi Bekir Pelit, önceki gün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 54 yaşındaki Pelit dün gözyaşlarıyla toprağa verildi

İzmir'in kalitesi ve köklü geçmişiyle marka pastanelerinden Lozan Pastanesi'nin ikinci kuşak sahiplerinden 54 yaşındaki Bekir Pelit, hafta sonu evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 'Sevinç' ve 'Lozan' gibi kentin tanınmış ve ilk pastanelerinin kurucularından olan merhum Osman Pelit'in 6 çocuğundan biri olan Bekir Pelit, dün kılınan cenaze namazı sonrasında göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Bekir PelitPelit'in ölümüyle, pastane kültürünü yaşatmak için emek veren sektör de önemli bir temsilcisini kaybetmiş oldu. 'Pastaneler, şehirleri anlatır' derler hep. Gerçekten de öyledir; İzmir'i anlatan sayılı pastanelerden birisi de Lozan Pastanesi'dir. Alsancak'ta Plevne Bulvarı'nda bulunan pastane, Sevinç Pastanesi'nin de kurucularından biri olan Rize Çamlıhemşinli Osman Pelit tarafından, bundan 51 yıl önce kuruldu. 6 çocuk sahibi olan Osman Pelit'in 2017 yılında hayatını kaybetmesinden sonra Lozan Pastanesi'nin başına ikinci kuşak temsilcileri olan çocukları geçti. 6 kardeşten biri olan Ahmet Pelit iki yıl önce hayatını kaybederken, Lozan Pastanesi'nin sahiplerinden ve pastane kültürünün temsilcilerinden olan ağabeyi Bekir Pelit de geçtiğimiz pazar günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bir çocuk sahibi olan Bekir Pelit'in ani ölümü, Pelit ailesini ve sevenlerini derinden üzdü. Pelit'in cenazesi dün Alsancak Hocazade Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Buca Kaynaklar Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Cenazede eşi Meliha Pelit ile oğlu Eren Pelit, taziyeleri kabul etti.İzmır'ın simgesi haline gelen ve adını ünlü Lozan Meydanı'ndan alan Lozan Pastanesi, 1969 yılından bu yana hizmet veriyor. Alsancak Plevne Bulvarı'nda merhum Osman Pelit tarafından kurulan ve zamanla marka haline dönüşen pastane İzmir ve İzmirliler tarafından tanınan mekanlar arasında en ön sırada yer alıyor.ERCAN AKGÜN