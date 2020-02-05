Caniyi yalanı yakalattı!

Menemen’de 5 aylık hamile Suriyeli kadını ve 5 yaşındaki oğlunu acımasızca öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan katil zanlısını, daha daireye girmeden “Çocuğu da boğarak öldürmüşler” diye bağırması ele verdi.

zmir'in Menemen ilçesinde aşkına karşılık vermeyen Suriyeli Manar Alahmad'ın (27) boğazını vahşice keserek öldüren, ardından da 5 yaşındaki oğlu Cemal Alahmad'ı boğarak öldürdüğü ileri sürülen katil zanlısı Şahin E.'nin (30) sorgusu devam ediyor. Çifte cinayetin ardından ev sahibi ve diğer komşuları kandırmak için çığlık attığı öğrenilen zanlıyı, eve girmeden "Çocuğu da boğmuşlar" demesi ele verdi. Zanlının 5 yaşındaki çocuğu plastik kelepçe ile boğarak öldürme nedeninin, geride tanık bırakmamak istememesi olduğu öğrenildi.Korkunç cinayetler önceki gece Asarlık Irmak Mahallesi'nde bir apartmanda işlenmişti. Ev sahibi ve komşular, ailenin oturduğu daireden ağlama sesi gelince bir terslik olduğunu düşünüp açık olan kapıdan içeri girdiklerinde 2 yaşındaki çocuğu ağlarken, 5 aylık hamile Manar Alahmed'in ve 5 yaşındaki oğlu Celal Alahmad'ı hareketsiz halde bulmuştu. Cenazeler İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, Manar Alahmed'in inşaat işçisi olan eşinin olay sırasında işte olduğunu tespit edilmişti. Cinayet zanlısı olarak gözaltına alınan ailenin komşusu Şahin E. önce olay öncesinde dışarı alışverişe gittiğini ve ağlama sesini duyduğunu, olayla ilgisinin olmadığını hatta 112'yi de kendisinin aradığını ileri sürdüğü öğrenildi. Zanlının sorgusu sürerken, dün öğleden sonra kardeşi ve babası da gözaltına alındı.İnşaat işçisi olan Suriyeli Hasan Muhammed ise eşinin ve oğlunun cenazesini Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan yakınları ile birlikte aldı. Cenaze töreninde güçlükle ayakta duran acılı baba, "O caniye evimizi, soframızı açtık. Nasıl bir insan bu!" sözleriyle yaşananlara isyan etti. Öldürülen Manar Alahmad'ın ağabeyi Ali Alahmad da, "Hırsızlık amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Ablamın altınlarını ve telefonlarını almışlar" dedi. Mahalle esnafından Ergün Dağ da, "Çok düzgün ve temiz bir aileydi" ifadelerini kullandı.FATİH ŞENDİL