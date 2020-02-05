İzmir'de vapur seferleri iptal edildi

İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi. İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm vapur seferleri iptal edildi.
İZDENİZ'den yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları dolayısıyla seferlerin geçici olarak durdurulmasına karar verildi.
Açıklamada, "Saat 13.30 itibariyle araba vapuru seferlerimiz dahil tüm seferlerimiz geçici süreyle iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.AA
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