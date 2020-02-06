İzmir’e 9 tarım OSB daha

İZTO, EBSO ve İTB’nin ortaklaşa ilk defa düzenlediği “Üye Ödüllendirme Töreni”nde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Dikili dışında 9 ilçede daha tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulacağını bildirdi.

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) "Üye Ödüllendirme Töreni, Kaya Termal Otel'de gerçekleştirildi. Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, oda başkanları ve iş dünyasından pek çok kişi katıldı.

Bakan Pekcan, törende "Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği anlaşmamızın güncellenmesi iki tarafın da menfaatine. Güncelleme üzerinde çalışıyoruz" diye konuştu.

DAHA İNANÇLIYIZ

Pekcan, Türkiye'nin ihracatının Ocak ayında yüzde 6,1 artışla 14 milyar 765 milyon dolar seviyesine yükseldiğini ifade ederek şunları söyledi: "Bugüne kadar en yüksek ocak rakamı gerçekleşti. İthalatımızda yüzde 9.1 yavaşlama oldu 2019'da. Dünyadaki tüm olumsuz koşullara rağmen Türkiye dinamik bir biçimde, tüm enerjisiyle yoluna devam ediyor. Biz 2020'ye daha inançlı, güçlü giriyoruz" dedi.

FİYATI BELİRLEMELİYİZ

Türkiye'de yer alan en büyük 500 sanayi kuruluşunun önemli bir bölümünün Ege Bölgesi'nde bulunduğunu belirten Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli ise, "Ege Bölgesi, Türkiye'yi doyuran önemli bir bölgedir. Çünkü Ege; bitkisel ve hayvansal üretimde toplam ülke üretiminin yüzde 14'üne sahip. Biz de tüm imkanlarımızı Egeliler için seferber ettik" dedi.

3500 KİŞİYE İSTİHDAM

Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinin önemini hatırlatan hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Ülkemizin ilk örneğini teşkil edecek olan, Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) kuruluşu için, 7 Kasım'da gerekli imzayı attım. İnşallah Dikili Sera OSB, modern otomasyon sistemine sahip teknolojik seralarda yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretecek. Bu emeğini, yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunacak, ayrıca 3 bin 500 kişilik yeni istihdam ile ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Ayrıca İzmir'de Dikili ilçesi dışında, dokuz ilçede daha Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kuruyoruz. Hayvancılık, seracılık, süs bitkileri ve su ürünleri sektörlerine önemli katkılar sağlayacak olan Ödemiş, Tire, Seferihisar, Bayındır, Bakırçay, Foça, Menderes, Kınık ve Torbalı ilçelerinde, proje ve yer seçimi çalışmalarına başladık. Bununla birlikte Ege bölgemizde Denizli-Sarayköy, Aydın-Efeler ve Manisa- Alaşehir Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurulması çalışmalarımız da hızla devam ediyor" dedi. Törende İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Belediye Başkanı Tunç Soyer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli de birer konuşma yaptı.

YILDIZLARA ÖDÜL

İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) en çok vergi ödeyen, ülkeye en çok döviz kazandıran, en çok ciro elde eden ve en çok tescil yapan İzmirli oda ve borsa üyelerine ödüllerini verdi. İZTO 5 bin 264, EBSO 221, İTB ise 99 üyesini ödüllendirdi.

MERT ALPDÜNDAR ERCAN AKGÜN