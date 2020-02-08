Yakışıyor mu Bostanlı Sahili’ne bu çöpler!

İzmir Karşıyaka'nın Bostanlı sahilinde toplanmayan çöpler vatandaşı kızdırdı. Bostanlı sahilindeki çöplerin toplanmaması nedeni ile alanın adeta Harmandalı çöplüğüne döndüğünü öne süren vatandaşlar, hafta sonu yürüyüş yapıp temiz hava almak için geldikleri sahilde bu kötü manzarayla karşılaştıklarını söyledi.

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İzmir Karşıyaka'nın Bostanlı sahilinde toplanmayan çöpler vatandaşı kızdırdı. Hafta sonu yürüyüş için sahile gelen Karşıyakalılar, günlerdir çöplerin neden toplanmadığını merak ederek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları acaba grevde mi, yoksa işlerini yapmak yerine yatıyorlar mı!" diye tepki gösterdi.

GÖRENLER ŞAŞIRIYOR

Şehrin denizle buluştuğu en güzel yerlerden biri olan Bostanlı sahilindeki çöp manzaraları görenleri üzdü. Bostanlı sahilindeki çöplerin toplanmaması nedeni ile alanın adeta Harmandalı çöplüğüne döndüğünü öne süren vatandaşlar, hafta sonu yürüyüş yapıp temiz hava almak için geldikleri sahilde bu kötü manzarayla karşılaştıklarını söyledi. Sahildeki çöp kutularının ağzına kadar dolduğunu, hatta çöplerin artık rüzgarın etkisiyle sağa sola savrulduğunu ifade eden vatandaşlar, "Bostanlı sahilindeki manzara İzmir'e ve Karşıyaka'ya yakışmıyor. Biz buraya temiz hava almaya, sağlıklı yaşam için yürüyüş yapmaya gelmişken, havayı ve çevreyi kirleten çöplerle karşılaşıyoruz. Karşıyaka Belediyesi burayı temizlemeyi unutuyor mu yoksa Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışanlar grevde mi?" diye konuştu.