Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

İzmir’in Tire ilçesi Işıklar Mahallesi'nde meydana gelen ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti. Sabah saat 08.00 sıralarında İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı müstakil evde çıkan yangın bir anda büyüdü. Olay yerine itfaiye, ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında alevlerin arasından kaçamayan yaşlı çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

Tire'de yaşlı çift yangında öldü

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü.Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evi kontrol eden itfaiye ekipleri, yangından kaçamayan çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelme sonrası ölen çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.