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Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı

08.02.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020,15:02

’in Tire ilçesi 'nde meydana gelen ev yangınında hayatını kaybetti. Sabah saat 08.00 sıralarında ve çiftinin yaşadığı müstakil evde çıkan bir anda büyüdü. Olay yerine itfaiye, ve 112 ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında alevlerin arasından kaçamayan yaşlı çift, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde yaşayan İbrahim Önal (90) ve Ayşe Önal (88) çifti, evlerinde çıkan yangında öldü.

Kırsal Işıklar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Önal ve Ayşe Önal çiftinin yaşadığı tek katlı müstakil evde, bugün saat 08.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Tire'de yaşlı çift yangında öldü

Olay yerine gelen itfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Evi kontrol eden itfaiye ekipleri, yangından kaçamayan çiftin öldüğünü tespit etti. Çiftin yakınları, ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. Evde yapılan incelme sonrası ölen çiftin cenazesi morga kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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