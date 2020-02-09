Songül’e ağıt

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden 3 yolcudan biri olan Songül Bozkurt (29), son yolculuğuna dün gözyaşları içinde uğurlandı. Evlilik hazırlığı yaparken uçak kazasına kurban giden Bozkurt'un gelinlik örtülü tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Fatma (86) ile baba Bedri Bozkurt (90), fenalık geçirdi.

Bir süre sandalyede oturtulan acılı çift, daha sonra cami avlusundan çıkarıldı. Bozkurt'un 9 kardeşi de tabut başında dakikalarca ağladı. Songül Bozkurt, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.