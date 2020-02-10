Babasını dövdüğü için defalarca karakolluk olan Aytekin Albayrak, son tartışmalarında katil oldu. Eve kız getirme meselesinden çıkan tartışmada bıçağı babası Ali Albayrak’ın göğsüne sapladı

İzmir'in Bornova ilçesinde 37 yaşındaki Aytekin Albayrak, eve sürekli sevgilisini getirdiği için kendisine kızan 58 yaşındaki babası Ali Albayrak'ı bıçaklayarak öldürdü. Katil evlat gözaltına alındı.



ELEKTRİKLER KESİKTİ

Olay, Pınarbaşı bölgesi Gürpınar Mahallesi 7010/9 Sokak'ta önceki gece yarısı 00.45 sıralarında meydana geldi. Sürekli tartıştığı babasını sık sık darp ettiği için karakolluk olduğu öğrenilen Aytekin Albayrak, önceki gece sevgilisini eve getirdi. Evde elektriklerin kesik olduğunu gören Aytekin Albayrak, şalterin babası tarafından indirildiğini öğrenince sinirlendi. Aynı binanın 1. katında oturan babasını çağıran Aytekin Albayrak gelmemesi üzerine apartmanda yangın çıkarmaya çalıştı. Dumanları fark eden babanın, oğlunun yanına gelmesi üzerine tartışma başladı.



112'Yİ ARADILAR AMA...

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayan Aytekin Albayrak, elindeki bıçağı babasının göğsüne sapladı. Aytekin Albayrak'ın kardeşi Gültekin Albayrak'la birlikte 112'yi aramasının ardından olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan üç çocuk babası Ali Albayrak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil evlat, suç aleti bıçakla birlikte polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



'ALKOL VE MADDE BAĞIMLISIYIM'

AYTEKİN Albayrak'ın, polise verdiği ilk ifadede ailesiyle sorunlar yaşadığını, alkol ve madde kullandığını, babası ile eve kız arkadaşlarını getirdiği gerekçesiyle tartıştığını, sık sık kavga etiklerini ve en son babasını darp ettiği için Pınarbaşı Polis Merkezi'nde kasten yaralama suçundan hakkında işlem yapıldığını anlattığı öğrenildi.

FATİH ŞENDİL