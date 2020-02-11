Çetin ceviz!

Elektrik faturalarının düşük gelmesinden şüphelenip dağıtım oldum” dedi. firmasını arayan ancak “Kaçak elektrik kullanıyorsun” diye mahkemeye verilen elektrik tesisatçısı İbrahim Çetin, 5 yıllık hukuk mücadelesinde kazanan taraf oldu.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan elektrik tesisatçısı İbrahim Çetin, 5 yıl önce evine aylık 10-15 lira elektrik faturası gelmesinden şüphelenip 'Sayaçta arıza olabilir' endişesi ile elektrik dağıtım firmasını aradı. Eve gelen ekipler 'Sen kaçak elektrik kullanıyorsun' diyerek önce evindeki sayacı söktü, sonra da Çetin hakkında kamu davası açıldı. 'Karşılıksız Yararlanma Suçu'ndan yıllarca adliye koridorlarını arşınlayan Çetin, 5 yıllık yargılama sonunda hakkında açılan davadan beraat etti. Çetin, "Hiç kimse 'Biz büyük firmalarla başedemeyiz, bir sürü avukatları vardır' deyip mücadeleden vazgeçmesin. Haklı olan kazanıyor" dedi.

FAİZİ İLE ÖDEDİLER

Elektrik dağıtım firmasına o dönem faizi ile birlikte 2 bin 771 lira para cezası ödeyen Çetin hakkında ayrıca 'Karşılıksız Yararlanma Suçu'ndan kamu davası açıldı. İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Çetin, diğer yandan da ödediği para cezasını geri alabilmek için İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Çetin'i haklı bulan heyet, paranın Çetin'e geri iadesine karar verirken, buna itiraz eden şirket konuyu İzmir 5. Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. Mahkeme burada da Çetin'in lehine karar verdi ve para cezasını faizi ile birlikte hesabına geri yatırdı.

"SUÇUN UNSURLARINDAN KASIT OLUŞMAMIŞTIR..."

İzmir 43. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2015 yılından bu yana sanık olarak yargılanan Çetin hakkında mahkeme heyeti 5 yılın sonunda beraat kararı verdi. Gerekçeli kararda, "Sanığın kendisinin bu eylemi haber vermesi ve müdahil şirketin onun ihbarından sonra gelip tespit yapması dikkate alındığında, suçun unsurlarından kastın oluşmadığı dikkate alınarak, sanığın beraatine" denildi.

METİN BURMALI