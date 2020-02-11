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'de cinayet dehşeti! İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de cinayet dehşeti! İşe giderken sokakta bıçaklanarak öldürüldü

11.02.2020, 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020,11:48

'in Bornova ilçesinde fabrika işçisi Kemal Torun (39), sabah işe giderken evinin bulunduğu sokakta, tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 08.00 sıralarında Pınarbaşı Semti 7046 Sokak'ta meydana geldi. Bir kağıt fabrikasında çalışan Kemal Torun, işe gitmek için evden çıktı. Torun, evinin bulunduğu sokakta, kimliği belirsiz kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bu kişi, Kemal Torun'u defalarca bıçakladı. Torun, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.

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