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Kuşadası’na 30 ilave sefer koydu

Norwegian Cruise Kuşadası’na 30 ilave sefer koydu

11.02.2020, 16:09

'de ortaya çıkan korona virüsü salgını nedeniyle dev yolcu gemileri rotalarını ’e çevirdi. Dünyanın önde gelen kruvaziyer firmalarından Line, ’daki seferlerini iptal ederek gemilerinin yönünü Akdeniz’e çevirdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, korona virüsü salgını nedeniyle Norwegian Cruise firmasının gemilerini Uzak Doğu yerine Akdeniz'e yönlendirdiğini açıkladı.

Kruvaziyer firmasının 2020 yılında Ege Ports Kuşadası Limanı'na planlanmış 12 seferi olduğunu belirten Öztürk, firmanın korona virüsü endişesi nedeniyle Uzak Doğu seferlerini iptal ettiğini ve Kuşadası'na 60 bin yolcu kapasiteli ilave 30 sefer daha koyduğunu söyledi. Öztürk, "İnsanlığı tehdit eden bu salgın nedeniyle üzüntülüyüz. En büyük dileğimiz bu salgının insanlığa ve küresel ekonomiye daha fazla zarar vermeden önlenebilmesidir. Bu gelişmelerden dünya kruvaziyer sektörü de olumsuz etkilendi. Ancak mevcut tabloda Akdeniz'i ve ülkemizi güvenli liman olarak görmeleri memnuniyet vericidir. Yakın zamanda Norwegian Cruise firmasını diğer kruvaziyer operatörlerinin de takip edeceği ifade ediliyor. Kruvaziyer firmalarının gemilerini Uzak Doğu'dan çekerek Akdeniz'e kaydırması, Kuşadası Limanı'nın yanı sıra İzmir Limanı ve ülkemizin diğer yolcu limanlarına yeni seferlerin düzenleneceği beklentilerini artırıyor" dedi.
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