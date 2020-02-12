Büyükşehir’de siyasi ahlak tartışması

AK Partili Meclis üyesi Boztepe’nin, Seferihisar Belediyesi’nin geçmiş dönem Sayıştay raporunu okuması Başkan Soyer’i sinirlendirdi. Soyer, "Burada yaptığınız siyasi ahlaka yakışmayan bir şey. Bunda benim savunmam var. Bu yokmuş gibi hakimlik yapıyorsunuz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısı gergin geçti. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in daha önce görev yaptığı Seferihisar Belediyesi'nin Sayıştay raporunu mecliste okuması Soyer'in tepkisini çekti. Sinirlenen Soyer, Boztepe'ye, "Lütfen susar mısınız? Yoksa sizi salondan attıracağım" dedi. Başkan Soyer'in ilçede görev yaptığı 2018 dönemindeki bazı usulsüzlüklerin raporda yer aldığını belirten Boztepe, "Aslan yattığı yerden belli olur. Pazarlık usulüyle yapılan ihalelerde usule uymayan şeyler yapılmış" dedi. Boztepe'nin sözleri üzerine savunmasının gündeme getirilmemesine tepki gösteren Soyer, "Burada yaptığınız siyasi ahlaka yakışmayan bir şey. Bunda benim savunmam var. Bu yokmuş gibi hakimlik, yargıçlık yapıyorsunuz. Size cevap vermem söz konusu değil. Ben Sayıştay'a gerekli cevabı verdim. Sizin burada benim savunmamı söylemeden gündeme getirmeniz çok yakışıksız" diyerek Boztepe'nin sözünü kesti.

'DEMOKRASİDEN DEM VURMAYIN'

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da, "Yönetmeliği okuduğumuzda belediye başkanı söz verir ise meclis üyesi söz alabilir, vermezse alamaz diye bir madde var" diyerek Boztepe'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da, "Yetki elbette ki sizde ama biz burada hiçbir meclis üyesinin sözünün kesilmesini istemiyoruz. Bu çatı altında her şeyi konuşacağız. Bir taraftan demokrasiden dem vuracaksınız bir taraftan 'ınırlama getireceksiniz bu doğru değil" diye konuştu.



MECLİS KÜRSÜSÜNDE KUM SAATİ

Toplantının gündem dışı konuşmalar bölümünde ise Soyer'den salonun havasını değiştiren bir hamle geldi. Bu bölümde söz hakkının 5 dakika olarak belirlendiğini belirten Soyer, kürsüye kum saati koydu. Tebessümlere neden olan kum saati ile ilgili Soyer, "Meclisimize digital konuşma saatleri gelecek. Ama onlar gelene kadar kum saati kullanacağız süresi 5 dakika.