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Çocuk parkında bulunan oyuncaklar tamir bekliyor

Çocuk parkında bulunan oyuncaklar tamir bekliyor
Giriş Tarihi: 12.2.2020

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İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir çocuk parkındaki oyuncaklar zamanla eskiyerek bozulmaya başladı. Plastikten yapılan salıncakların oturaklarının ve emniyet kemeri vazifesi gören aksamlarının kırıldığını belirten vatandaşlar Çiğli Belediyesi'nden soruna bir çözüm istedi. Evka 5 semtindeki Prestiji Konutları'nın önündeki çocuk oyun parkındaki oyuncakları bozulduğunu ifade eden vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi.

AYLARDIR İLGİLENİLMEDİ
Parktaki sorunları tek tek daha önce belediye yetkililerine ilettiklerini, sorunun en kısa sürede çözeceği yönünde de kendilerine bilgi verildiğini aktaran vatandaşlar, "İzmir Büyükşehir Belediyesi mi yoksa Çiğli Belediyesi mi ilgilenecek bilmiyoruz ancak daha önce sorunu bildirmemize rağmen aylardır çocuk parkındaki kırık oyuncaklar tamir edilmedi" dedi.

METİN BURMALI

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