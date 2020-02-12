‘Dökümcü olmadan ağır sanayi olmaz’

İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, İzmir’in en güçlü odalarından biri olduklarını söyledi. Başkan Üründü, sektörde ünlü markalarla İzmir’in Türkiye’ye öncülük ettiğini ifade etti.

Ağır sanayinin en önemli ayaklarından biri olan dökümcülük, İzmir için de büyük önem taşıyor. "Sanayinin bir ayağı tornaysa diğer bir ayağı dökümcülüktür" diyen İzmir Dökümcüler Odası Başkanı Muzaffer Üründü, "Tornacılık ve dökümcülük birbirini tamamlar. Biz olmadan sanayi olmaz. İzmir'de Türkiye'nin en ünlü ve sektöre liderlik eden döküm firmalarımız var. Bu potansiyeli değerlendirmek için İzmir'de dökümcülük fuarı kurmak istiyoruz" dedi. Üründü, Yeni Asır'a çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İZMİR'DE FUAR YAPILSIN

Dökümcülük sektöründe İzmir'in konumu nedir? İzmir dökümcülük sektörünün lideri konumundaki Atik Metal, Ak Döküm, Dirinler, Cevher Pınar Döküm gibi birçok firmalara sahip. İzmir dökümcülük sektöründe böyle önemli büyük firmalara sahip olmasına rağmen bir fuarımız yok. Döküm sektöründe lider olan İzmir'de döküm fuarı yapılmasını isteriz.

Sektördeki durumunuz nedir? Toplam 140 üyemiz var. Üye sayımız az olmakla birlikte ciro olarak sektörün en güçlü odalarından biriyiz. Çünkü döküm sanayi olmadan ağır sanayi olmaz. Yani imalat sanayi olmuyor. Sanayinin bir ayağı tornaysa bir ayağı dökümcülüktür. Tornacılık ve dökümcülük birbirini tamamlar. Bu ikisi olmadan sanayi olmaz.

YENİ BİR YER ARIYORLAR

Site hakkında bilgi alabilir miyiz? Işıkkent Dökümcüler Sitesi 1986 yılında kuruldu. 105 dükkan var. Ayrıca Kısık Sanayi Sitesi'nde ve başka sanayi sitelerinde dökümcülük yapan üyelerimiz var. Bizler bunların hepsinin bir arada olduğu bir yer istiyoruz. En büyük sıkıntımız çevre yolu ve havaalanı yolu üzerinde kaldık. Dumanlı bir sanayi olduğu için göze batıyoruz. İstedik ki yeni bir kooperatif kuralım, daha uygun bir yerde hizmet edelim. Ege Döküm ve Metal İşleri diye bir kooperatif kurduk. Yeni bir arsa arıyoruz. Ayrıca burada esnafımıza daha ucuz bir fiyatla kantar hizmeti veriyoruz.

Tolga TEKİN