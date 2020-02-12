‘Elektrik Fabrikası Büyükşehir’in olmalı’

İzmir Başkanlar Kurulu, Alsancak Elektrik Fabrikası'nın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihalenin iptali ile belirsizliğe mahkum olduğunu belirterek, "Alsancak Elektrik Fabrikası, ihaleyi kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olmalı" açıklamasını yaptı.

İHALE İPTAL EDİLDİ

Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı'nın (EGEV) sekretaryasını yürüttüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası'nın (EBSO) ev sahipliğinde yapılan şubat ayı İzmir Başkanlar Kurulu toplantısında geçtiğimiz yıl Nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihaleye girerek kazandığı ancak ihalenin iptali ile kaderi belirsizliğe sürüklenen Alsancak Elektrik Fabrikası masaya yatırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından çıkılan ihaleyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 35 milyon TL bedelle kazandığını ancak şartnameye uyulmadığı için ihalenin iptal edildiğini ifade eden EGEV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Susam, son derece değerli olan bu binanın mutlaka kent kültürüne kazandırılması gerektiğini söyledi. İkinci Alsancak projesi kapsamında Elektrik Fabrikası, Havagazı Fabrikası ve Tekel Şarap Fabrikası'nın bir bütün şeklinde kültür, sanat, turizm ve gençlik merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini anlatan Susam, "İzmir Başkanlar Kurulu olarak bu konuda gerekli adımların atılarak bu tarihi binanın kent kültürüne kazandırılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devrini destekliyoruz" dedi.