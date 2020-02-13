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'de elektrik kesintisi 13 Şubat Perşembe! ?

İzmir'de elektrik kesintisi 13 Şubat Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

13.02.2020, 10:35

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Gediz Elektrik elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 13 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi detayları...

BAYINDIR
13.02.2020 09:00 17:00 KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİNİN TAMAMI VE KARAHALİLLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR

13.02.2020 09:00 17:00 SADIKPAŞA MAHALLESİNDEKİ YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NECATİBEY CADDDESİ, ZÜBEYDE HANIM SOKAĞI BİR BÖLÜMÜNDE

13.02.2020 09:00 17:00 FATİH MAHALLESİNDEKİ ATATÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ İLE CELAL BAYAR BULVARI VE SAĞLIK SOKAĞININ TAMAMINDA

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