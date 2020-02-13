İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesik? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanıyor. Gediz Elektrik 13 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. İşte 13 Şubat İzmir'de elektrik kesintisi detayları...
BAYINDIR
13.02.2020 09:00 17:00 KIZILCAAĞAÇ MAHALLESİNİN TAMAMI VE KARAHALİLLİ MAHALLESİ TR-1 TRAFOSU İLE ENERJİ ALAN ÖZEL TRAFOLAR
13.02.2020 09:00 17:00 SADIKPAŞA MAHALLESİNDEKİ YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NECATİBEY CADDDESİ, ZÜBEYDE HANIM SOKAĞI BİR BÖLÜMÜNDE
13.02.2020 09:00 17:00 FATİH MAHALLESİNDEKİ ATATÜRK CADDESİ BİR BÖLÜMÜ İLE CELAL BAYAR BULVARI VE SAĞLIK SOKAĞININ TAMAMINDA
İzmir'de elektrik kesintisi 13 Şubat Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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