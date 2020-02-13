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'de su kesintisi 13 Şubat Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir'de su kesintisi 13 Şubat Perşembe! İzmir'de sular ne zaman gelecek?

13.02.2020, 09:50

'de sular ne zaman gelecek? İzmirliler su kesintilerinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İZSU su kesintisinin detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintileri olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detayları..

ALİAĞA HACIÖMERLİ
13.02.2020 saat 08:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

BALÇOVA ONUR
13.02.2020 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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