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15 yaşındaymış

Maskeli soyguncu 15 yaşındaymış
Giriş Tarihi: 13.2.2020

İzmir Tire'de, 75 yaşındaki Beyhan Güleç'in bıçak zoruyla küpe ve bileziğini gasp eden kar maskeli soyguncunun 15 yaşındaki K.Y. olduğu belirlendi. Olay yeri çevresindeki güvenlik kameralarının didik didik inceleyen polis ekipleri zanlı K.Y'nin izine ulaştı. Suçlamaları reddeden şüpheli çıkarıldığı Tire Adliyesi'nde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NADİR UYSAL

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