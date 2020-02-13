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Son dakika: 'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika: İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

13.02.2020, 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020,10:36

Son dakika haberine göre 'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi. Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı.

Bergama'da servis aracı ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

DHA

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