Son dakika: İzmir'de işçi servisi ile kamyon çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberine göre İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.