Urla’da israfa son

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan CHP'li Burak Oğuz'un yerine Urla Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can'ın talimatıyla son 3 yılda belediyeye 460 bin lira maliyeti olan ve günde sadece 3-4 ziyaretçisi olduğu belirtilen Fotoğraf Sanat Evi'nin faaliyetleri durduruldu.

GİDERLERİ YÜKSEK

Konu ile ilgili olarak Urla Belediyesi'nden yazılı açıklama geldi. Mekan giderlerinin çok yüksek olduğunun vurgulandığı açıklamada "birkaç hatırlı siyasetçinin lokali haline geldiği" ve merkezin belediyeye 3 yıllık maliyetinin 460 bin lirayı bulduğu vurgulandı. Açıklamada ayrıca, "Urla Belediyesi Fotoğraf Sanat Evi için personel, ısınma, elektrik, su vb. giderler toplamı olarak 2017 yılında 110 bin lira, 2018 yılında 150 bin lira ve 2019 yılında ise 200 bin lira kamu bütçesi kullanıldığı ortaya çıkmıştır" denildi.

KİRAYA VERİLECEK

Günde 3-4 kişinin ziyaret ettiği mekanın kiraya verileceği, sergilerin ise Eski Tamirhane Binası veya Atatürk Kültür Merkezi gibi mekanlarda devam edeceği belirtildi. Bu arada sanat evinin CHP İzmir eski Milletvekili Türkan Miçoğulları'nın kız kardeşi Serap Özden'in de üyeleri arasında bulunduğu Urla Fotoğraf Gönüllüleri Derneği'nce kullanıldığı kaydedildi. Özden'in eşi Hasan Hüseyin Özden'in de geçtiğimiz dönem Urla Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı kaydedildi.



YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA 2 PERSONEL DAHA TUTUKLANDI

Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması soruşturma kapsamında, Denizli'de yakalanan muhasebe elemanı R.E, Mali İşler Müdürü Ş.R.K, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.Ö ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında daha önce de bir müteahhit tutuklanmıştı. Öte yandan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 3 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.