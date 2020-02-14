İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir depoya yapılan baskında mide bulandıran görüntüler ortaya çıktı. Lokanta ve restoranlara satılmak üzere kaçak olarak muhafaza edilen onlarca kilo sakatat ve pişirilmiş hayvan kellesi ele geçirildi.
Çiğli Belediyesi zabıta ekipleri, ihbar üzerine Ataşehir Mahallesi'ndeki depoya baskın düzenledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen incelemelerde, izinsiz ve belgesiz olarak sakatat ile kelle depolandığı tespit edildi.
İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kilolarca sakatat ve pişirilmiş kelle bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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