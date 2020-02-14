Kahvecinin derdi katı atık bedeli

İzmir Kahveciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, belediyeler tarafından su faturaları aracılığıyla tahsil edilen katı atık bedelinde indirime gidilmesini istedi. Yeni Asır’ı ziyaret eden kahveciler, mağduriyetlerini Tolga Tekin’e anlattı.

İzmir Kahveciler Esnafı Odası, Yeni Asır'ı ziyaret ederek yaşadıkları sorunları anlattı. Belediyeler tarafından su faturaları aracılığıyla tahsil edilen katı atık bedelinde indirim yapılmasını istediklerini aktaran oda başkanı İsmail Hakkı Kırdı, "Bu yönetmelik 2010 yılında çıktı. Ancak bazı büyükşehirlerde katı atık bedeli alınmazken İzmir'de alınıyor. 40 lira su kullanan bir esnaf katı atık bedeli nedeniyle 240 lira fatura ödüyor. Biz bu konuyu hükümetimizin müdahale ederek çözmesini ve Katı Atık Bertaraf Tesisleri'nde uygulanan usül ve esaslara ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

'İNDİRİM YAPILSIN'

Bu konu nedeniyle kahveci esnafının oldukça dertli olduğunu dile getiren İsmail Hakkı Kırdı, "Bazı büyükşehir belediyeleri bu bedeli almamasına rağmen İzmir'de alınması ilginç. Kahveci esnafının belini büken bu sorunu her fırsatta dile getiriyoruz, çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi. Kahveciler odası yönetimi olarak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'ye de konuyu ilettiklerini belirten Kırdı, destek sözü aldıklarını söyledi. Katı Atık Bertaraf tesisleri yönetmeliği ile ilgili değişiklik yapılmasını isteyen Kırdı, "Esnafın sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmak zorundayız. 40 lira su parası ödeyen kişi 240 lira katı atık bedeli ödüyor. Biz buna karşı değiliz. Katı atık bedeli ödeyelim. Ama bunu belli bir miktarda indirime gidilmesini istiyoruz. Çünkü esnafımız mağdur. Bazı ilçelerde katı atık bertaraf tesisi kurulmasıyla ilgili ilçe belediyeler bunun bedelini belediye encümenlerinde aldıkları kararla bizden su faturalarına yansıtarak istiyor" dedi.

ALINAN HİZMET AYNI

Bunun karşılığında aldıkları hizmetin aynı olduğunu aktaran Kırdı, "Belediyeler bunu alıyor. İlçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesi'ne bu rakamları gönderiyor. İZSU bunu faturalara yansıtıyor. Bunun bir tek yolu var. Hükümetimizin buna müdahale etmesini ve bir standart getirmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.





AK PARTİLİ SÜREKLİ DESTEK SÖZÜ VERDİ

Katı atık bedeline karşı olmadıklarını anlatan Başkan Kırdı, "Sadece indirim yapılmasını istiyoruz. Bu yönetmelik bazı ilçe belediyeleri tarafından uygulanmazken İzmir'deki belediyeler bunu uyguluyor. Esnafımız mağdur" dedi. Kırdı, Kahveciler Odası yönetim kurulu üyeleriyle birlikte ziyaret ettikleri AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin kendilerine destek sözü verdiğini de belirtti.

TOLGA TEKİN