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‘Planlanmış bir katliam’

‘Planlanmış bir katliam’
Giriş Tarihi: 14.2.2020

Mahmut Can Kalkan'ın yaraladığı kardeşi Emir Can Kalkan rapora itiraz edeceklerini belirterek, "Ben onun deli olduğuna asla inanmıyorum. Buz gibi akıllı, o siyanürü hazırlayıp içirmek için zeka gerekir. Bunu bir deli yapamaz. Bu planlanmış bir katliam. En ağır cezayı almasını kendim ve küçük kardeşim adına istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL

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