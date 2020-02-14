Mahmut Can Kalkan'ın yaraladığı kardeşi Emir Can Kalkan rapora itiraz edeceklerini belirterek, "Ben onun deli olduğuna asla inanmıyorum. Buz gibi akıllı, o siyanürü hazırlayıp içirmek için zeka gerekir. Bunu bir deli yapamaz. Bu planlanmış bir katliam. En ağır cezayı almasını kendim ve küçük kardeşim adına istiyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL