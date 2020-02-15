  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir’de 52 kaçak göçmen yakalandı

’de 52 yakalandı

İzmir’de 52 kaçak göçmen yakalandı

15.02.2020, 08:48

'den gelen son dakika haberine göre, İzmir’in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 52 , ekiplerince yakalandı.

İzmir'in Dikili ilçesinde yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 52 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçtiğimiz çarşamba günü saat 20.40'ta, Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında hareket halinde bir lastik bot tespit etti. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik bot içerisindeki Afganistan uyruklu 52 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’de 52 kaçak göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN