İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den açıklama!15 Şubat 2020 hava durumu

Meteoroloji'den bazı illerimiz için kuvvetli yağış uyarısı geldi. 15 Şubat 2020 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Peki İzmir'de hava bugün nasıl olacak? İşte 15 Şubat 2020 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ile Tunceli, Bingöl ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu ve Bolu ile K. Maraş'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

EDİRNE °C, 12°C

Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Çok bulutlu, zamanla hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İzmir'in güney kesimleri, Aydın ve Muğla çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

DENİZLİ °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 13°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KÜTAHYA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MUĞLA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin yağmurlu, K. Maraş'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

HATAY °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

ISPARTA °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli ve hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİVAS °C, -2°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmurlu, Bolu çevrelerinin karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 5°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Elazığ ve Tunceli çevreleri ile zamanla bölgenin güney kesimlerinin yer yer hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -2°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, -2°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, -4°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı hafif kar yağışlı

VAN °C, -1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batı kesimleri ile zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Ş. Urfa çevrelerinin hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Diyarbakır çevrelerinde sis ve pus olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, sabah saatlerinde puslu ve sisli

GAZİANTEP °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

SİİRT °C, 4°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı