Korona değil cıva

Foça’da yapılan operasyonda yarım ton cıva ele geçirildi. Özel kıyafetli ekipleri görenler bölgede korona virüsü operasyonu yapıldığını sandı. Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde ve yaklaşık yarım ton ağırlığında cıva ele geçirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde, İlçe Jandarma ekipleri ve İl Jandarma KOM Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde ve yaklaşık yarım ton ağırlığında cıva ele geçirildi. İzmir AFAD Şube Müdürlüğü'nün özel kıyafetli ekiplerinin de katıldığı operasyonda ele geçirilen toplam 497 kilo ağırlığındaki cıvanın Türkiye'deki bir kerede ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLAR PANİĞE KAPILDI

Cıvanın kentin şu şebekesine karıştırılması durumunda büyük bir zehirlenme vakasının yaşanabileceği belirtilirken operasyon sırasında özel kıyafetli ekipleri gören vatandaşların bölgede korona virüsü operasyonu yapıldığını sanarak paniğe kapıldıkları öğrenildi.



Sarı renkli kıyafetler giyen ekiplerin korona operasyonu için geldiği sanıldı.

TOPLAM 8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda cıvaların sahibi olan çiftçi N.K. ile birlikte, satmak için pazar arayan 7 kişi gözaltına alınırken, operasyonun yapıldığı bağ evinin sahibi olan N.K'nin yarım tona yakın cıvayı 10 yıl önce hurdalıktan bulduğunu iddia ettiği öğrenildi. Ancak inandırıcı bulunmayan N.K'nin ifadesi sonrası jandarma ve savcılığın, gözaltındaki kişilerin bağlantılarını ve son GSM görüşmelerini mercek altına aldığı öğrenildi.



Operasyonda yaklaşık yarım ton cıva ele geçirildi.

FATİH ŞENDİL