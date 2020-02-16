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'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 16 Şubat Pazar

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den uyarı! 16 Şubat Pazar hava durumu

16.02.2020, 10:27

Geçtiğimiz hafta güneşli ve mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık yaşayan İstanbul, hafta sonuna yağışla girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, Marmara, Ege, Akdeniz, 'nun batısı, Batı Karadeniz'in batısı, 'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'da yağışlı hava hakim olacağı tahmin ediliyor. Peki 'de bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçecek. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.



Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu 11
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 16
Antalya: Parçalı bulutlu 19
Samsun: Parçalı bulutlu 11
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -3
Diyarbakır: Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

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