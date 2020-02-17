İzmir'de denize düşen adamı polis kurtardı

Dün gece Kordon'da hareketli anlar yaşandı. Kantar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polisler yakınlarında yaşlı bir adamın denize düştüğü haberini alıp hızlıya olaya müdahale etti.

İzmir'de dengesini kaybedip denize düşen adam polis ekiplerince kurtarıldı. Konak ilçesi Kordonboyu'nda yürüyen 65 yaşındaki M.N.A, dengesini kaybederek denize düştü. Kantar Polis Merkezi Amirliği yakınlarında gerçekleşen olayı duyan polis ekipleri, hızla adamı denizden çıkardı. Alkollü olduğu gözlemlenen M.N.A, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırıldı.