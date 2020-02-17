Mağazalardaki bu tuzağa dikkat! 4 bin 800 TL'lik borç 209 bin TL oldu!

Taksitli satış yapan mağazaların büyük çoğunluğu kredi kartını kullanırken bazı firmalar da senetle satış uygulamasını kullanıyor. Ancak vatandaşa kolaylık gibi gözüken bu durum bir aileyi daha mağdur etti. İzmir'de yaşanan olayda Sevinç ailesinin 4 bin 800 TL'ye aldığı mobilyanın borcu fahiş faiz ve ceza oranı ile 209 bin TL'ye çıktı.

Taksitle satış yapan mağazalarda ödenemeyen borçlara fahiş faiz uygulanıyor. 6 bin liralık mobilyanın parasını ödeyemeyen bir ailenin evi icradan satışta. Başka bir ailenin 4 bin 800 liralık borcu 209 bin liraya çıktı; 2 kişinin maaşına haciz konuldu. Sebep, yüzde 9'luk yasal faiz yerine yüzde 180'e varan faizlerin uygulanması. İşin içinden çıkamayan mağdurlar bir araya gelerek 3 ay kadar önce bir dernek kurdu.



Peşin parası veya kredi kartı olmayan kişiler için, taksitli satış mağazaları iyi bir seçenek gibi görünüyor. 100'ü aşkın firmanın mağazalarında birçok ürün bulmak mümkün. Ancak borç ödenemeyince bazı mağazaların uygulamaları nedeniyle durum bir anda kâbusa dönüşüyor. Ana paranın üstüne eklenen yüzde 40'lık cezai şart ve yüzde 72 ile yüzde 180 arasında değişen faiz oranları, on binlerce ailenin belini bükmüş durumda. Öyle ki mağdurlar 3 ay önce bir araya gelerek dernek dahi kurdu.

Faiz Mağdurları Derneği, İzmir Valiliği'nin de onayını alınca faaliyete başladı. Gün aşırı derneğe gelenlerin yaşadıkları ise yürek burkuyor... Eşi ile boşanma aşamasına gelenden küs duruma gelen kardeşlere, evi icralık olandan maaşına haciz konulana değin binlerce hikâye söz konusu.

ÖDE ÖDE BORÇ BİTMİYOR

Hürriyet'in haberine göre; İzmir'de yaşayan Sevinç ailesinin başına gelenler, 'Bu kadar da olmaz' dedirtecek türden. Münevver Sevinç, oğlu için birkaç parça mobilya aldı. 4.800 liralık ürün için mağaza taksit yaptı. Sevinç, mobilyaları aldıktan bir süre sonra vefat etti. Taksitler ödenmeyince mağaza avukatları icra takibi başlattı. 4.800 liralık borca eklenen iki ayrı cezai şart sonrası ödenecek tutar 12.353 liraya çıktı. Anne öldüğü için eşi ve çocukları icralık oldu. Yüzde 180'lik faiz nedeniyle borç katlanarak 10 yılda 209 bin liraya çıktı. Ölen annenin, belediye işçisi oğlu Eren ile eşi Battal Sevinç'in emekli maaşına haciz konuldu. Baba-oğulun hesabından toplam 15.640 lira kesinti yapıldı. Kesintiye rağmen, faizin bir kısmı dahi kapanmadı. 24 Ocak 2020 itibariyle borç miktarı 193 bin 410 lira. Bu rakam üzerinde yapılan icra takibi nedeni ile Sevinç kardeşlerin ev ve otomobiline haciz konuldu. Aile, yapılan icra takibinin durdurulması için iki hafta önce dava açtı. "Aile huzurum da bozuldu" diyen Eren Sevinç (49), yaşadıklarını, Hürriyet'e, "Uyguladıkları faiz yüzde 180. Borç öde öde bitmiyor. Ben hesapladım, ölene kadar maaşımdan kesinti yapılsa yine de bu borç kapanmayacak. Aile huzurum da bozuldu. Eşim ile boşanma aşamasına geldik. Maaşıma haciz konulduğu için sicilim bozuldu" sözleri ile anlattı.