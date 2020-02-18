İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 18 Şubat Salı

İzmir'de su kesintisi yaşanmaya devam ediyor. İzmirli vatandaşlar su kesintisi detaylarını merak ediyor. İZSU 18 Şubat tarihli İzmir su kesintisi duyurusunu paylaştı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesik? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 18 Şubat İzmir su kesintisi detayları...

BAYINDIR FATİH, DEMİRCİLİK, MİTHATPAŞA

18.02.2020 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. BAYRAKLI MANSUROĞLU

18.02.2020 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

