Kayınpederine kurşun yağdırdı

Ödemiş’te evi terk eden karısını geri getirmesi için kıyanpederini ikna edemeyen Gökhan Özdemir dehşet saçtı. Kahvehanede kurşun yağdıran Özdemir, kayınpederi Saygılı Dinmez ile İzzet Dertsiz’i ağır yaraladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde öfkeli damat, kayınpederini ve yanında oturan bir kişiyi ağır şekilde yaraladı. İddiaya göre, Gökhan Özdemir (37) 17 yıllık eşi S. Özdemir'in, darp ettiği için evi terk ederek babasına gitmesine öfkelendi. Eşinin eve tekrar dönmemesi üzerine Özdemir kayınpederinin oturduğu kahvehaneye giderek kızını kendisine vermesini istedi. Kayınpederi Saygılı Dinmez'in (58) buna izin vermeyeceğini söylemesi üzerine öfkeli damat belindeki silahını çekerek kayınpederine ardı ardına kurşun yağdırdı.

ZANLI OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay sırasında kahvehanede yan masada oturan İzzet Dertsiz (67) adlı şahıs da kurşunların hedefi oldu. Saldırgan damat olay yerinden hızla uzaklaşırken kahvehanedekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Jandarma ekiplerinin olayın ardından kaçan Gökhan Özdemir'i yakalama çalışmaları sürüyor.

EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORMUŞ

Öte yandan Gökhan Özdemir'in, eşi S. Özdemir'e sürekli şiddet uyguladığı, talihsiz kadının da bunun üzerine babasının evine sığındığı öğrenildi.

SEVAL KONURALP