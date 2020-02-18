Sobayı tinerle yakmak istediler

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, iddialara göre tek katlı evde sobayı tutuşturmak için dökülen tiner patlamaya sebep oldu. Patlama ve ardından çıkan yangın sonucu evde bulunan 2 kişi yaralandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Ruhat Çelik ve Rojhat Çelik kardeşler kahvaltı yaptıkları sırada sobayı yakmak istedi. Ruhat Çelik, sobayı tutuşturmak için içine tiner döktü. Tinerin dökülmesiyle bir anda parlama ve ardından patlama meydana geldi.

BİRİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın ardından evde yangın başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale etti. Olayda Ruhat ve Rojhat Çelik kardeşler yaralandı. Yaralılardan Ruhat Çelik'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ŞENOL KANTÜRK