Gaziemir’de sular durulmuyor

Gaziemir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Halil Arda'nın Sayıştay kararlarını gerekçe göstererek memur maaşlarındaki sosyal denge tazminatlarını düşürmesinin ardından ilçede sular durulmuyor.

Başkan Arda'ya, "Maç oynanırken kural değiştirilmez. Etik olan imzanın arkasında durulmasıdır" diyen AK Parti Grup Başkan Vekili Uğur İnan Atmaca, "Başkan Arda, Sayıştay'ı bahane ediyor ama aynı Sayıştay'ın 'Seydaş A.Ş. gibi hüküm ve tasarrufun altındaki yerler için ayni ve nakdi sermaye yapamazsın' şeklindeki tenkitini yok sayıyor. Bu bir çelişkidir, burada art niyet var" dedi.

'KARARLARA UYMUYOR'

Arda'nın Sayıştay'ın diğer kararlarını yok saydığını söyleyen Atmaca, "Memurların sosyal denge tazminatı için Sayıştay'ı bahane ediyor, ama Sayıştay'ın diğer kararlarını yok sayıp SEYDAŞ şirketine ayni sermaye aktarmaya devam ediyor. Sayıştay kararlarını bu kadar önemsiyorsanız, Meclis'te okuduğum Sayıştay kararlarına rağmen 10 yıl içinde belediyeye milyonlarca lira gelir getirecek işletmeleri ayni sermaye olarak SEYDAŞ şirketine neden aktardınız?" diye sordu.

KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Arda, tepki çeken kararını, "Toplu sözleşme yapılmıştı ama Sayıştay Temyiz Kurulu'nun aldığı kararda belirlenen limitten fazla ödenen sosyal denge tazminatları için belediye başkanlarına da zimmet çıkacağı söylendiği için böyle bir durum oldu" ifadeleriyle savunmuştu.

METİN BURMALI