‘Şarkılar senin için sevgilim’

İzmir Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Menşure ve Nazif Çakan çiftinin özlem ve hüzün dolu buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

Makedon göçmeni 88 yaşındaki Nazif Çakan ile İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltıdere Mahallesi'nde yaşayan 78 yaşındaki Menşure Çakan'ın yolu 16 yıl önce kesişti.

4 YIL SONRA HASTALIK

Daha önce başlarından evlilik geçen ve ömürlerinin son döneminde hayatlarını birleştirme kararı alan ikili, Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi'nde bir yuva kurdu. Evlendikten 4 yıl sonra Menşure Çakan'ın felç geçirmesi ve alzheimer hastalığı nedeniyle çiftin mutluluğu yarım kaldı.

Eşine 10 yıl tek başına bakan Nazif Çakan, sağlığının bozulması üzerine eşini tedavi ve bakım hizmeti için Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne yatırdı. Kadının tek ziyaretçisi de mahalle muhtarının yardımıyla huzurevine gelebilen hayat arkadaşı oldu.



Buca Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Menşure (78) ve Nazif Çakan çiftinin özlem ve hüzün dolu buluşmalarına ev sahipliği yapıyor.

GÖZYAŞLARIYLA DİNLİYOR

Hafızasını yitiren ama sevdasını hiç unutmayan yaşlı kadın, eşine her buluşmalarında şarkılar söylüyor. Nazif Çakan da eşinin şarkılarını gözyaşları içinde dinliyor.



Çakan, eşinin kendisine söylediği şarkılar karşısında gözyaşı döküyor.