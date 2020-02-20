İzmir'de elektrik kesintisi 20 Şubat Perşembe! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor? sorusu İzmirliler tarafından araştırılıyor. Gediz Elektrik İzmir elektrik kesintisi detaylarını duyurdu. İşte 20 Şubat Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

ALİAĞA 20.02.2020 09:00 11:00 HELVACI BÖLGESİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, GENÇLİK CADDESİ, KAZIM DİRİK CADDESİ, HELVACI BELEDİYESİ, HATUNDERE CADDESİ, 2420, 2406, 2405, 2416, 2405, 2409, 2227, 2206, 2417, 2415, 2429 SOKAKLAR İLE YAZAR NAMIK KEMAL CADDESİ, YAVUZ SELİM CADDESİ, HASAN TAHSİN CADDESİ, 2620, 2619, 2624, 2610, 2617 SOKAKLAR İLE BORBOROS HAYRETTİN PAŞA VE CİVARİ

20.02.2020 09:00 12:00 ORHAN DEMİR, YENİ KARAKÖY, GÜL GÜRER, İLK İNŞAAT-1,2, GÜZELHİSAR SULAMA TR-1, TR-2, TR-3, LOTUS MADENCİLİK, SEZAİ ÖZGEN, VİKİNG SU POMPASI, SELİM YILMAN, MUSTAFA GENÇAY, YILMAZ GÜRSEL