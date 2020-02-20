Tahliye olan katil babaya 20 yıl ceza

“Çok içiyorsun” diyen oğlunu kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan ve 8 ay tutuklu kaldıktan sonra, olayın aynı zamanda mağduru olduğu gerekçesiyle tahliye edilen baba, yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde, sürekli alkol almasına kızan 18 yaşındaki lise öğrencisi oğlu Soykan Özgizler'i kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiası ile 8 ay tutuklu kaldıktan sonra 'Mağdur' olduğu gerekçesi ile tahliye edilen baba Sertaç Özgizler hakkındaki kararı, itiraz üzerine İzmir Bölge Adliye Mahkemesi bozdu. Özgizler'e 'Kasten Öldürme' suçundan 20 yıl hapis cezası verildi. Özgizler duruşma salonunda tutuklanırken, anne Sibel Dalgıç "Adalet yerini buldu" dedi.

BİRİNCİ KATTA YIĞILIP KALDI

Olay geçen yıl Şubat ayında Konak'ta İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Özgizler, sürekli alkol alan babası Sertaç Özgizler ile bu nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da alkollü olan baba, oğlunu kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan genç, can havliyle evden çıktı. Ancak koşarak indiği birinci katta yığılıp kaldı. Bina sakinlerinin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılamada mahkeme heyeti, sanığın eyleminin 'basit taksirle ölüme sebebiyet verme' niteliğinde olduğuna ve ölenin oğlu olması nedeniyle mağdur olduğuna kanaat getirerek tahliye etti.



Soykan Özgizler, alkol yüzünden tartıştığı babası Sertaç Özgizler tarafından kalbinden bıçaklanmıştı

"BEN ONU ÇOK SEVDİM"

Anne Sibel Dalgıç'ın avukatı Bahar Topsakal ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen'in itirazı üzerine yerel mahkemenin aldığı karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Tutuksuz yargılanan sanık baba, "Oğlumu çok sevdim. Hiçbir zaman aramızda husumet ve kavga, vurma durumu olmamıştır. Hatta apartmandakilerin benim için 'Seni yılın babası seçtik' şeklinde beyanları olmuştur. Olay anında bıçak benim elimde değildi. Ben zaten öldüm. İntihar etmiyorsam, Allah'tan korktuğum içindir" diye konuştu.



İYİ HAL İNDİRİMİ ALDI

Duruşmada sanığın savunmasından sonra söz alan anne Sibel Dalgıç'ın avukatı Bahar Topsakal ise sanığın suçtan kurtulma çabasında olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, sanık Özgizler'in sübuta eren alt soyu kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, olayda ilk haksız hareketin kimden kaynaklandığı kesin olarak bilinmediğinden ve mahkemedeki iyi hali göz önünde bulundurulduğundan 20 yıl hapis cezası verilmesini hükmetti. Duruşma sonrası yakınlarına sarılıp gözyaşı döken anne Sibel Dalgıç, "Adalet yerini buldu. Başka da söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

METİN BURMALI