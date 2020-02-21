İzmir'de 4 bin 48 kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, bir iş yerine gizlenmiş 4 bin 48 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Büro Amirliği ekipleri, Konak ilçesindeki bir iş yerinde gümrük kaçağı ürün bulunduğu bilgisine ulaştı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen polis, iş yerindeki ürünlerin seri numaralarını inceledi.

Rafların arkasındaki gizli bölmede ise 4 bin 48 gümrük kaçağı cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. İş yerinde bulunan 2 kişi hakkında işlem yapıldı. AA