‘İzmir bin yıldır Türk şehridir’

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce İzmir Körfezi'nde sefer yapacak iki yeni feribota isim bulmak amacıyla yapılan ankete Pagos isminin eklenmesine tepki gösteren MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, şehit polis memuru Fethi Sekin gibi bir kahramanın isminin ankete en başta konu edilmeden konu edilmesi gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde ankette önerilen isimlere itiraz ederek, o vapurun ismi "Pagos değil, Fethi Sekin olsun" diyen Şahin, "Kahraman şehidimizin ismi ankete sonradan eklenmesine rağmen bütün kesimlerin desteğini alarak büyük bir farkla birinci sıraya oturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de beklenen açıklamayı yaptı ve 'O feribotun ismi Fethi Sekin olacak' dedi. İzmir halkını kutluyorum, bize verdikleri destek için de teşekkür ediyorum. Halkımız milli duyarlılık gösterdi, Büyükşehir'e geri adım attırdı. Bu halkın tokadıdır. Bu karar milli vicdanımız, hemşehrilik bilincimiz, vefa ve kadirşinaslık açısından son derece önemlidir" diye konuştu.

'HERKES UYANIK OLSUN'

Ankette yer alan 7 seçenekten biri olan 'Pagos' isminin daha önce de Kadifekale'deki üretici pazarına verildiğini, o dönem de buna tepki gösterdiklerini hatırlatan Şahin, "Bu anket, Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırttığı günlerde başlatıldı. İzmir bin yıllık Türk şehri. Bunların bilinçaltındaki Yunan, Rum seviciliği yarın başka bir yerde de tezahür edecek. Biz Atatürk ve İstiklal Şehri İzmir'den Hasan Tahsin sesi yükselttiğimizde her türlü eleştiriyi yapanlar, Türk topraklarına Yunan isimleri vermekle nereye hizmet etmektedirler? Halkımızı uyanık olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

METİN BURMALI