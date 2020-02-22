Kent konseyi derdi Gruşçu’yu gerdi

İzmir Kent Konseyi’nde 29 Şubat’ta yapılacak kongre öncesi üyeliği şüpheli bulunan 100’e yakın kişi incelemeye alındı. Bu gelişmeden rahatsız olan Tuncay Özkan ve ekibi ise karşı atağa geçti. Özkan’a yakınlığıyla bilinen CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve bir grup, Kent Konseyi önünde açıklama yaparak 400 delegenin yüzde 25’inin kaydının silinmeye çalışıldığını iddia etti.

İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, 29 Şubat'ta yapılacak kongre öncesi olası manipülasyonlarının önüne geçmek için sahte olduğu şüphelenilen üyelikleri iptal etmek için inceleme başlatırken CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'a yakın CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve ekibinden 'manidar' bir eylem geldi. Gruşçu ve bir grup, İzmir Kent Konseyi önünde basın açıklaması yaparak, 29 Şubat'ta yapılacak seçimde oy kullanması planlanan 400 civarındaki delegenin yaklaşık yüzde 25'inin sistemden adının silindiğini iddia etti. Bu arada İzmir İş Dünyası Derneği Başkanı Feyyaz Sungur, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı'na adaylığını resmen açıkladı.

ŞÜPHELİ ÜYELER TESPİT

İzmir Kent Konseyi'nde 20 Ocak'ta sona eren yeni üye kayıtlarından önce büyük bir hareketlilik yaşandığı ortaya çıktı. Kongre öncesi çok sayıda yeni üye kaydı yapıldığı ve yerel seçimlerden bu yana yapılan üyelik kaydının toplam 397'yi bulduğu belirtildi. İzmir Kent Konseyi'nin önceki seçiminin sonucuna sahte üye kayıtlarının etkisi olduğu iddiaları konuşulurken, İzmir Kent Konseyi Yürütme Kurulu, yeni kayıtları incelemeye aldı. 397 kayıttan toplu olarak kaydettirilen 100'e yakını şüpheli bulundu. Bu üyelerden dernek üye kayıt formu, görevlendirme yazısı, dernek faaliyet belgesi ve üye kayıt defterinin noter onaylı ilk sayfası istendi. Bu belgeleri de bizzat dernek temsilcisi olarak üye kaydedilenlerin kendisinin getirmesi talep edildi. Belgeleri bu şekilde bildirmeyenlerin de 29 Şubat'ta delege olarak oy kullanamayacağı kaydedildi. Böylece seçimlere yönelik olası bir operasyonun önüne geçilmek istendiği kaydedildi.

EKİBİNİ RAHATSIZ ETTİ

Bu durum kongrede Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu'yu aday çıkaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ı rahatsız etti. Özkan'a yakın isimlerden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve bir grup, açıklama yaparak yapılan bu işlemlere tepki gösterdi. 29 Şubat'ta oy kullanması planlanan 400 delegenin yüzde 25'inin sistemden silindiğini iddia eden grup, duruma itiraz edip notere dilekçe verdi. Konak Kent Konseyi Sekreteri Alper Yağlıdere, bazı derneklerin üyeliklerinde zorluk çıkarılmaya çalışıldığına vurgu yaparken, Gruşçu da, "Bu anlayışla İzmir Kent Konseyi'nin demokratik ve katılımcı bir anlayışla kenti kucaklaması mümkün değildir" diye konuştu.



'SİYASET VE ÇIKAR ÇATIŞMA YERİ DEĞİL

İzmir İş Dünyası Derneği (İZİD) Başkanı Feyyaz Sungur da, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı için aday olduğunu resmen açıkladı. Sungur, açıklamasında, "Amacımız, kentin hak ve hukukunun korunması, iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, ev hanımlarının aile bütçelerine katkı sağlayacak çalışmalar için hizmetlerin iyileştirilmesi. Bunun için Avrupa Birliği fonlarından faydalanacağız" ifadelerini kullandı. Kent Konseyi'nin siyaset ve çıkar çatışması yeri olmadığını vurgulayan Sungur, "Bu konsey tüm vatandaşların kendini ifade edebileceği, fikir, düşünce ve projelerin geliştirildiği ortak aklın hakim olduğu bir çatı olacak. Konseyin üye, dernek, federasyon, sendika, odalar, üniversiteler ve muhtarlarımızla iletişimini arttıracağız. Toplumumuzun sorunlarını merkezi ve yerel yönetimlere sunup arkasında duracak, kent konseyi olarak söylem degil eylem peşinde olacağız" dedi.

ERHAN GÜLENÇ