Yan yatan bina tahliye edildi

Bayraklı’da bir bina, ekipler tarafından yan yattığı tespit edilerek tahliye edildi. Son günlerde meydana gelen depremlerle daha riskli hale gelen ve can güvenliği açısından sakınca taşıyan bina mühürlendi.

İzmir'in Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksı Mahallesi, Altınyol Caddesi üzerindeki 151 numaralı adreste bulunan ruhsatlı bina riskli olduğu gerekçesiyle boşaltıldı. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin yerinde yaptığı incelemede, binanın can ve mal güvenliği açısından tehlike altında bulunduğu tespit edildi. Konuyla ilgili rapor Bayraklı Belediyesi'ne gönderilerek binanın tahliye edilmesi istendi.

KİRALIK EV ARIYORLAR

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün talebinin ardından harekete geçen Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de, 22 daireli apartmanın sakinlerine geçtiğimiz günlerde tebligat gönderdi. Ekipler, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. maddesine göre tehlikeli yapıda tahliye işlemlerine başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekibi ve zabıta görevlileri eşliğinde gerçekleşen işlemde 18 daire boşaltılarak mühürlendi. Kalan 4 dairede yaşayan ailelerin ise kiralık ev arayışında olduğu öğrenildi.



'BÜTÜN BİNALAR ÇÜRÜK'

Evlerini tahliye etmek zorunda kalan apartman sakinlerinden Enver Ünlü, yaptığı açıklamada mağdur olduklarını, kış günü ev aramak zorunda kaldıklarını dile getirdi. Ünlü, "Sadece bizim bina da değil buradaki bütün binalar çürük" diye konuştu.



"BİNALAR DEPREME DAYANIKLI DEĞİL"

Binanın boşaltılmasının ardından bölgede bulunan binaların depreme dayanıklılığı akılda soru işaretleri bırakırken Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Hasan Sözbilir Yeni Asır'a şok edici açıklamalarda bulundu. Bayraklı'da zeminde de binalarda da problemler olduğunun altını çizen Sözbilir, "Normal şartlarda merkezi Manisa olan depremlerin İzmir'deki binaları etkilememesi gerekiyor. Zeminle alakalı problemleri çözmeden binayı depreme dayanıklı bir şekilde inşa etmedikleri için böyle sarsıntılarda zarar görüyor" dedi.