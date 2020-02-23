İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden son dakika sağanak yağış uyarısı!

Hava tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yayınlanan tahminlerde hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde olduğu aktarılırken, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için yağış uyarısı yapıldı. Peki İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de hava nasıl olacak? İşte 23 Şubat 2020 Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



23 ŞUBAT PAZAR YURTTA HAVA DURUMU



ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DENİZLİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İZMİR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

MANİSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ANKARA °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

KASTAMONU °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

ZONGULDAK °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu

AMASYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

TOKAT °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu

VAN °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 12°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu