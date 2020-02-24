  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Atatürk kabartmasını yaktılar

kabartmasını yaktılar

Atatürk kabartmasını yaktılar
Giriş Tarihi: 24.2.2020

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otoyol köprüsüne yapılan kabartma Atatürk resmi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Kabartmanın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Forum Bornova'daki Atatürk kabartmasının yakılması gerçekten çok üzücü. Ayrıca kabartmanın köprünün bulunduğu bir yere yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. Kazım Dirik Mahallesi'nde yer alan Forum Bornova yakınından geçen otoyol ayağına yapılan Atatürk kabartmasının kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılması tepki çekti. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapanları kınıyoruz" diye konuştu. Atatürk'ün resminin konulduğu yerin de doğru olmadığını belirten vatandaşlar, "Koskoca Bornova'da Atatürk'ün kabartmasının köprü altında ne işi var? Başka konulacak yer yok muydu?" ifadelerini kullandılar.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Atatürk kabartmasını yaktılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN