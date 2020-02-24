Atatürk kabartmasını yaktılar

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir otoyol köprüsüne yapılan kabartma Atatürk resmi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yakıldı. Kabartmanın yakılmasına tepki gösteren vatandaşlar, "Forum Bornova'daki Atatürk kabartmasının yakılması gerçekten çok üzücü. Ayrıca kabartmanın köprünün bulunduğu bir yere yapılmasını doğru bulmuyoruz" dedi. Kazım Dirik Mahallesi'nde yer alan Forum Bornova yakınından geçen otoyol ayağına yapılan Atatürk kabartmasının kimliği belirsiz kişiler tarafından yakılması tepki çekti. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Bunu yapanları kınıyoruz" diye konuştu. Atatürk'ün resminin konulduğu yerin de doğru olmadığını belirten vatandaşlar, "Koskoca Bornova'da Atatürk'ün kabartmasının köprü altında ne işi var? Başka konulacak yer yok muydu?" ifadelerini kullandılar.