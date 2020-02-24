Bitlis’ten İzmir’e yardım köprüsü

İzmir’de yaşayan yaklaşık 150 bin Bitlisliyi bir araya getiren Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahipleri ve öğrencilerin yardımına koşuyor.

Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği çalışmaları ile göz dolduruyor. İzmir'de yaşayan yaklaşık 150 bin Bitlisliyi bir araya getiren dernek, nereli olduğuna bakmadan ihtiyaç sahiplerine yardım yapmakla kalmıyor, öğrencilere burs veriyor, özellikle mont ve bot yardımında bulunuyor ve okul ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu yıl İzmir'de 3'ncüsünü düzenledikleri ve dört gün süren Bitlis Tanıtım Günleri'nde Bitlis'in turizm değerleri ve geleneksel kültürü (el sanatları, yemek, halkoyunları, yöresel ürünler v.s.) tanıtıldı. İzmir ve Ege Bölgesi'nde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi ve ziyaretçilere gösterilmesi amacını taşıyan ve İzmir'de üçüncüsü olan "Bitlis Tanıtım Günleri" büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler Bitlis halkoyunları gösterileri eşliğinde Bitlis'in büryanı, balı, otlu peynirini almak için birbirleri ile yarıştı.

DAYANIŞMA RUHU

Bitlisliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı ve Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi Muzaffer Karayılanoğlu, dernek olarak amaçlarının İzmir ve Ege Bölgesi'nde yaşayan Bitlisliler arasında tanışma ve dayanışma ruhunun geliştirilmesi olduğunu belirtti. Bitlis'in tarih boyunca bir çok medeniyete ev sahipliği yaptığını anlatan Karayılanoğlu, "Bitlis, anıtsal yapıları, eşsiz doğası, geleneksel kültürü, dünyanın ikinci büyük krater gölü olan Avrupalı Seçkin Destinasyon (EDEN) ödülü almış Nemrut Krater Gölü, Selçuklu medeniyetinin en büyük eserlerini ve dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığını içinde bulunduran Ahlat ilçesi, kış turizmi, Van Gölü'nün eşsiz güzelliği, doğal ve kültürel değerleriyle görülmeye ve keşfedilmeye değer bir şehrimiz" dedi. Bitlis Tanıtım Günleri'ni İzmir'de 3'üncü defa düzenlediklerini belirten Karayılanoğlu, "Tanıtım günleri kapsamında ziyaretçilere büryan ve yöresel tatlarla birlikte Arafane muhabbeti, halkoyunları gösterileri gibi eğlenceli aktiviteler sunduk. Dernek olarak 50'ye yakın öğrenciye öğrenim bursu veriyoruz. Üyelerimiz arasında ihtiyaç sahiplerine giysi ve gıda yardımlarında bulunuyoruz. Hem doğduğumuz yer Bitlis hem de doyduğumuz kent olan İzmir'e karşı sorumluluklarımız var. Birlik içinde daha çok başarılara imza atacağız" dedi.

BİZİ MUTLU EDİYOR

Her yıl Bitlis'in bir ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine yardım yaptıklarını da vurgulayan Karayılanoğlu, "Bitlis ve İzmir'deki merkez okullara da yardım yapıyoruz. Yönetim olarak kurban etlerini, yardımları kimliğine, nereli olduğuna bakmadan ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürüyoruz. Bu dayanışma ve yardımlaşma ruhu bizi oldukça mutlu ediyor" dedi.

TOLGA TEKİN