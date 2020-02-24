Bornova Belediyesi'nde istifaya götüren zafer işareti

Bornova Belediyesi’nde zafer işareti krizi yaşanıyor. İddiaya göre Başkan Mustafa İduğ, Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Fidan’a, kızı Deniz Devrim Fidan CHP İlçe Gençlik Kolları Kongresi’nde Burak Gülen’i destekleyip zafer işaretli fotoğraf çektirdiği için tepki gösterdi. İduğ’un ‘gereğini yap’ diye uyardığı Fidan ise görevinden istifa etti

Bornova Belediyesi'nde yaşanan 'zafer işareti' krizi istifa getirdi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Mart'ta seçimi kazanmasının hemen ardından göreve getirdiği Meclis eski Üyesi ve bürokrat Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynel Abidin Fidan'ın psikolog kızı Deniz Devrim Fidan'ın önceki gün yapılan CHP İlçe Gençlik Kolları Kongresi'nde karşı aday Burak Gülen'i desteklemesine tepki gösterdi. Bunun üzerine Fidan, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



'GEREĞİNİ YAP' İSTEĞİ

İddiaya göre, 26 yaşında ve özgür bir birey olan genç kızın seçimi mevcut Başkan Sadık Yıldız'a karşı kazanan Burak Gülen'le birlikte zafer işareti yaptığı fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine gece yarısına doğru Zeynel Abidin Fidan'ı arayan İduğ, "Gereğini yapmasını" istedi. Bunun üzerine Fidan, Facebook sayfasında yayınladığı duyuruyla istifa ettiğini açıkladı. Fidan'ın paylaşımına mesaj yazanlar Başkan İduğ'un davranışını kınadı.



'KARIŞAMAM'

'Sonmuhur.com'da yer alan habere göre, Fidan'ın paylaşımına mesaj yazanlar Başkan İduğ'un davranışını kınarken, Fidan'ın yakın çevresine "26 yaşındaki psikolog bir kızın siyasi tercihlerine de, çektireceği fotoğrafa da karışmam, karışamam. Ben partimin geleneklerinden de bireylerin özgür iradeleriyle siyaset yapması gerektiğini öğrendim. Eğer ödemem gereken bedel buysa seve seve öderim" dediği öğrenildi.



BABASI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLMİŞTİ

Deniz Devrim Fidan, CHP İlçe Kongresi'nde de şu andaki mevcut İlçe Başkanı Ertürk Çapın'ın karşısında yer alan adaylardan Selma Nalbantoğlu'nun listesinde yer almıştı. Çapın'ı Belediye Başkanı İduğ ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan desteklerken Nalbantoğlu'nu ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yakın ekipten Rıfat Nalbantoğlu destekliyordu. O dönem de bu nedenle sosyal medyada babası Zeynel Abidin Fidan üzerinden eleştirilen genç kız, kaleme aldığı yazıyla bunu kınamıştı.