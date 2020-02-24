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Konak sokakları işgal altında

Konak sokakları işgal altında
Giriş Tarihi: 24.2.2020

İzmir'inKonak ilçesindeki bazı cadde ve sokaklar, esnaf ya da mahalle sakinleri tarafından araçların park etmemesi için işgal ediliyor. Yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar, "Kamu alanlarının birileri tarafından keyfi olarak işgal edilmesi hiç doğru değil. İşletmeler ya da semt sakinleri yollara duba, taş ya da su bidonu koyarak araçların park etmesini engelliyor" dedi.

YARDIM İSTEDİLER
Zafertepe Mahallesi 539 Sokak başta olmak üzere çevredeki diğer cadde ve sokakların işgal altında olduğunu belirten vatandaşlar, Konak Belediyesi'nden gerekli önlemleri alması için yardım istedi. Esnafın ya da mahalle sakinlerinin herkesin kullandığı yola araçların park etmemesi için duba, taş, su bidonu ya da tahta koyduğunu aktaran vatandaşlar, "Bazıları keyfi olarak kamunun yollarına çeşitli malzemeler koyarak işgal ediyor. Cadde ve sokaklar kimsenin malı değil. Lütfen bu işgali önlesinler" diye tepki gösterdi.

WHATSAPP İHBAR HATTI - 0506 225 03 44

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