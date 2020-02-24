Menderes'teki deve güreşleri binleri buluştu

İzmir'in Menderes ilçesinde, belediyesi tarafından 5.’si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali renkli görüntülere sahne oldu. 10 bine yakın vatandaş, güzel havanın ve etkinliğin keyfini çıkardı.

Menderes Belediyesi tarafından Çileme Mahallesi'nde 5.'si düzenlenen Geleneksel Deve Güreşleri Festivali, vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. 10 bine yakın vatandaş, güzel havanın ve etkinliğin keyfini çıkardı. Yörük kültürünün bir parçası olan ücretsiz etkinlikte, Ege Bölgesi'nden 80 deve yer aldı. Menderes Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisiyle başlayan festival coşku içinde gerçekleşti.İlçenin Yörük diyarı olduğunu kaydeden Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, "Yüzlerce yıldır özünden ve benliğinden kopmayan Yörüklük, Türk milletinin öz kültürüdür. Binlerce yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Menderes'imiz, Yörük kültürünün de diyarı halindedir. Menderes Belediyesi olarak tarihi ve kültürel değerlerimizi, tarihten geldiği şekliyle geleceğe taşıma amacıyla kültür çalışmalarımızı gerçekleştirirken, Yörük kültürünü de yaşatmak, geleneklerini geleceğe taşımak adına farklı etkinliklerimizi kentimizde yapmaktayız" dedi.